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Женщина обвинила алтайских врачей в смерти своей маленькой дочери

, ИА "Амител"
Все началось с обычного ожога
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Уроженка Алтайского края, живущая в Якутии и приехавшая в гости к родственникам на малую родину, на своей странице в Instagram рассказала о том, что ее маленькая дочь умерла в больнице. В случившемся она обвинила врачей. 

Девочка пролила на себя горячую воду, и родители сразу повезли ее в медучреждение. В реанимации Советской ЦРБ ребенка перебинтовали, и девочка, по словам женщины, чувствовала себя хорошо. Медсестра сказала, что маленькой пациентке нужно поставить катетер для капельницы и для того, чтобы сделать все безопасно, ребенка решили ввести в легкий наркоз.

По словам женщины, девочке поставили три укола, а через некоторое время родственников попросили выйти из реанимации. 

"Примерно через 1-1,5 часа в реанимации начали бегать и искать аппарат ИВЛ, я стала спрашивать что там происходит, но все молчали. В 14:00 нам сказали что наша девочка умерла, она лежала на кровати накрытая", — написала женщина. 

Мать отметила, что смерть наступила от острой дыхательной недостаточности, повреждения левого легкого при катетеризации подключичной вены. Возбуждено уголовное дело, но по словам матери умершей девочки, врачи, которых она считает виновными в смерти дочери, продолжают работать. 

Редакция amic.ru обратилась за комментариями в алтайский Минздрав.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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