Доктор Мясников засомневался в происхождении коронавируса

Телеврач Александр Мясников усомнился в естественном происхождении коронавируса. По его словам, ранее эпидемии укладывались в предсказуемую схему распространения, но в случае с COVID-19 у него нет уверенности в том, что все идет согласно законам природы.

"Я всегда был противником теории искусственного происхождения вируса. Но чем дальше я за всем наблюдаю, тем меньше у меня уверенности в том, что все идет согласно законам природы", – написал он своем Telegram-канале.

Также он обратил внимание на то, что "артподготовка мировых СМИ шла впереди последующих событий". "Это все, конечно, фантазии, но терзают меня "смутные сомнения", – констатировал специалист.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировали 92,2 млн заболевших коронавирусом и свыше 1,9 млн смертей. Лидерами по количеству заразившихся COVID-19 остаются США (23 млн человек), Индия (10,4 млн) и Бразилия (8,2 млн).