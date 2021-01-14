Еще 196 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 196 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших теперь составляет 35 752 человека, сообщает региональный оперштаб.

По муниципалитетам зараженные распределились так: Барнаул – 55, Бийск – 19, Рубцовск – 18, Славгород и Поспелихинский район – по 7 заболевших, Локтевский район – 6, Павловский, Третьяковский районы – по 5 заболевших, Бурлинский, Краснощековский, Новичихинский, Первомайский, Ребрихинский, Романовский, Шелаболихинский районы – по 4 заболевших, Заринск, Быстроистокский, Залесовский, Змеиногорский, Косихинский, Тальменский, Тогульский районы – по 3 заболевших, Алейский, Благовещенский, Волчихинский, Калманский, Ключевский, Родинский, Рубцовский, Смоленский, Советский, Табунский, Целинный районы – по 2 заболевших, Бийский, Мамонтовский, Петропавловский районы – по 1 заболевшему

За все время в регионе выздоровели 32 102 пациента, в том числе 152 – за последние сутки. Скончались еще 11 пациентов с коронавирусом, а общее число летальных случаев выросло до 1714.