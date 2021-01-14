Более 40 крещенских купелей оборудуют в Алтайском крае

Роспотребнадзор не стал запрещать купели на водоемах Алтайского края, в связи с чем стартовала подготовка соответствующих площадок к празднику Крещения, сообщают "Вести Алтай".

Всего в регионе планируют оборудовать 43 купели. Перед открытием специалисты возьмут пробы воды. Если она не будет соответствовать нормам, купание запретят.

"Ледовая обстановка на водоемах нормальная, установился прочный ледовый покров, – рассказал главный госинспектор регионального ГИМС Андрей Субочев. – В прошлом году у нас на некоторых водоемах из-за тонкого льда купели не открывались, но в этом году, в зависимости от рек, толщина льда оставляет от 30 до 60 сантиметров, это хорошая толщина с прочной структурой льда".

В Барнауле планируют обустроить две купели: на озере Пионерском и на Оби в районе Речного вокзала. В прошлом году их было три. Третьей была площадка в микрорайоне Булыгино.