Алтайский край вошел в топ-5 регионов для гастрономического туризма

Алтайский край и Республика Алтай вошли в топ-5 наиболее привлекательных мест для гастрономического туризма.

По данным опроса сервиса для онлайн-бронирования жилья Tvil.ru, 22% респондентов выбрали Крым. На втором месте оказалась Карелия (18%), на третьем – Татарстан и Башкирия (по 14%).

Мурманская область, Алтайский край и Республика Алтай заняли четвертое место – природу этих регионов высоко оценили по 8% опрошенных.

Замкнула пятерку рейтинга Калмыкия. В качестве подходящего места для гастрономического туризма его выбрали 7% участников опроса в социальных сетях.