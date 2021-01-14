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Новости

Томенко вошел в тройку наименее критикуемых губернаторов Сибири

, ИА "Амител"
Доля негативных комментариев в соцсетях у главы Алтайского края не превысила 3%
Виктор Томенко / Фото: instagram.com/gubernator_tomenko

Виктор Томенко / Фото: instagram.com/gubernator_tomenko

Виктор Томенко вошел в тройку рейтинга наименее критикуемых губернаторов в Сибири по итогам декабря 2020 года, сообщает Центр политической конъюнктуры.

Доля негативных комментариев в социальных сетях у главы Алтайского края составила 2,85%. Вместе с ним в тройку вошли Сергей Цивилёв – 1,58% (Кемеровская область) и Александр Бурков – 2,62% (Омская область).

Замкнули пятерку Игорь Кобзев – 4,2% (Иркутская область) и Александр Усс – 4,38% (Красноярский край). 

Свыше 5% комментариев оказались критическими у Олега Хорохордина – 5,69% (Республика Алтай), Шолбана Кара-оол – 7,45% (Тыва), Андрея Травникова – 8,18% (Новосибирская область), Сергея Жвачкина – 8,74% (Томская область) и Валентина Коновалова – 12,32% (Хакасия).

Стоит отметить, что по России лидерами стали Игорь Бабушкин – 0,68% (Астраханская область), Станислав Воскресенский – 0,87% (Ивановская область), Михаил Ведерников – 1,12% (Псковская область), Владислав Шапша – 1,16% (Калужская область), Александр Евстифеев (Марий Эл) и Игорь Руденя (Тверская область) – по 1,19%.

В список аутсайдеров по этому показателю попали Валентин Коновалов – 12,32% (Хакасия), Сергей Жвачкин – 8,74% (Томская область), Андрей Травников – 8,18% (Новосибирская область), Олег Кожемяко — 7,81% (Приморский край) и Сергей Собянин – 7,73% (Москва).

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

14.01.2021 19:54
Дядька

Почему? Никакой или какой?

14.01.2021 20:02
Немо

Так нужно хотя бы что-то делать, чтобы тебя критиковали!..

14.01.2021 20:18
Пионер

Конечно, можно высказаться на тему who is mister Tomenko и какой он губернатор, но опять забанят, а зачем мне это?

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