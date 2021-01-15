На февральской сессии депутаты Алтайского Заксобрания во втором окончательном чтении рассмотрят законопроект "О статусе педагогического работника". Документ уже вызвал немало критических стрел со стороны учителей, в первую очередь – из-за своей декларативности и отсутствия реальных материальных гарантий.

Одним законом сыт не будешь

Накануне в Барнаульской гордуме прошло общественное обсуждение законопроекта. Как пишет у себя на странице в соцсети "ВКонтакте" зампредседателя БГД Сергей Струченко, участники дискуссии пришли к выводу, что документ требует существенной доработки. "Необходимо наполнить закон материальными гарантиями учителям, особенно это касается молодых специалистов. Сегодня молодые и не только молодые учителя, учитывая незначительный уровень дохода, не могут самостоятельно решить проблему с жильем, поэтому нужна гарантия льготной ипотеки учителям либо компенсации за наем жилья", – уточнил Струченко.

Председатель комитета по социальной политике БГД Марина Понкрашева отмечает актуальность законопроекта, но при этом обращает внимание на слабую проработку документа. "Все как-то быстро, на скорую руку и без конкретной "начинки", – сетует депутат.

"Дело-то весьма нужное и правильное. Ведь так, как за последние десятилетия пострадал престиж профессии учителя, наверное, не пострадала ни одна другая профессия. И, конечно, это сложно исправить только одним законом. Это должен быть целый комплекс мер. От повышения зарплаты до конкретных социальных и иных гарантий", – полагает депутат Барнаульской гордумы, в прошлом несколько лет отработавшая учителем. К слову, Понкрашева в 2011 году выиграла конкурс "Учитель года" в Алтайском крае.

Закон однозначно нужен, только не в таком виде, в котором он сейчас представлен в первом чтении, рассуждает спикер. "Например, и я уже не раз говорила, необходимо предоставить детям педагогов право на первоочередные места в дошкольные организации по месту жительства. Никаких финансовых затрат это изменение для бюджета не понесет, но отношение однозначно будет чувствоваться", – пишет в своем Telegram-канале депутат БГД.

Клятву пока трогать не стали

Особое внимание Марина Понкрашева уделила норме о защите чести и достоинства педработника. "В законе этих формулировок нет, хотя в том числе и этого ждали педагоги. Мы предлагаем установить нормы об обеспечении недопустимости неуважительного отношения к чести и достоинству педагогических работников, обеспечение со стороны обучающихся, воспитанников и их родителей уважения чести и достоинства работников образовательной организации", – прокомментировала депутат.

Напомним, 17 декабря на сессии АКЗС депутаты в первом чтении приняли закон "О статусе педагогического работника в Алтайском крае". Причем материальную сторону данный законопроект не затрагивает: все действующие льготы сохраняются, а новые – не предусмотрены.

В частности, документ фиксирует действующее право школ устанавливать для молодых педагогов ежемесячные доплаты в течение трех первых лет работы, а также право органов местного самоуправления вводить собственные меры поддержки. Отдельно для учителей-новичков оговаривается возможность работы с опытными наставниками, чья работа тоже может быть оплачена.

Кроме того, новый закон устанавливает звание "Почетный учитель Алтайского края" и памятную дату "День народного просветителя в Алтайском крае". А учителя, впервые пришедшие работать, станут приносить клятву.

Необходимость принимать "присягу" вызвала неоднозначную реакцию у общественности и представителей педагогического сообщества. Далеко не все учителя восприняли это лояльно. К примеру, председатель краевой организации профсоюза работников народного образования и науки Юрий Абдуллаев уверен, что не все учителя согласятся приносить клятву педагогического работника. Он предложил заменить ее торжественным обещанием. По его мнению, обещание педагогического работника, а не клятва, будет принято учителями более лояльно.