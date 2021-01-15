Ученые назвали основной признак перенесенного коронавируса

Повышенная слабость и утомляемость могут говорить о перенесенном коронавирусе. По словам главного медицинского специалиста Push Doctor Дэна Банстона, это является основным признаком COVID-19.

Как рассказал медик в разговоре с изданием Express, если последние три месяца пациент испытывает повышенную утомляемость, то это может быть симптомом перенесенной инфекции. Обычно такое состояние наблюдается в течение 12 недель с момента заражения, а при отсутствии других последствий по данному признаку можно понять, что человек переболел коронавирусом бессимптомно.

Банстон отметил, что последствия COVID-19 индивидуальны, однако чаще всего вместе с утомляемостью наблюдаются головные боли, а также ломота в мышцах и суставах.