Ученые назвали основной признак перенесенного коронавируса

Повышенная слабость и утомляемость могут говорить о перенесенном коронавирусе. По словам главного медицинского специалиста Push Doctor Дэна Банстона, это является основным признаком COVID-19.
Как рассказал медик в разговоре с изданием Express, если последние три месяца пациент испытывает повышенную утомляемость, то это может быть симптомом перенесенной инфекции. Обычно такое состояние наблюдается в течение 12 недель с момента заражения, а при отсутствии других последствий по данному признаку можно понять, что человек переболел коронавирусом бессимптомно.
Банстон отметил, что последствия COVID-19 индивидуальны, однако чаще всего вместе с утомляемостью наблюдаются головные боли, а также ломота в мышцах и суставах.
Комментарии
Про сильное изменение обоняния везде молчат, а сколько людей мучаются с ароматом мертвечины и тухлятины от всего . Это одно из самых нехороших последствий ковида.
я заболел им еще лет 15 назад похоже
Почему молчат, только об этом и говорят во всех сетях, уже читать про это надоело. Даже сайт или чат для "дермонюхов" есть.