Стоимость сотовой связи в России может вырасти на 15%

Цены на сотовую связь могут вырасти на 15-16% в 2021 году. По мнению руководителя агентства Content Review Сергея Половникова, коррекция может затронуть тарифы в диапазоне 500-900 рублей и дополнительные услуги.

В отчете компании, который приводит газета "Ведомости", сообщается, что повышение стоимости необходимо для компенсации дополнительных затрат операторов в условиях сокращения доходов.

В частности, из-за пандемии коронавируса упала выручка от международного роуминга, а на фоне роста интереса к онлайн-покупкам снизились доходы от операторской розницы. Также компаниям пришлось понести дополнительные убытки из-за перемещения трафика в спальные районы и перенастройки сети.

Всего Content Review оценивает дополнительные расходы и недополученную операторами выручку в 30 млрд рублей. Также на рост затрат влияет "социальный интернет", который требует около 150 млрд рублей в год, а всего на исполнение законодательных инициатив в этом году расходы могут превысить 200 млрд рублей.