Стоимость сотовой связи в России может вырасти на 15%

Цены на сотовую связь могут вырасти на 15-16% в 2021 году. По мнению руководителя агентства Content Review Сергея Половникова, коррекция может затронуть тарифы в диапазоне 500-900 рублей и дополнительные услуги.
В отчете компании, который приводит газета "Ведомости", сообщается, что повышение стоимости необходимо для компенсации дополнительных затрат операторов в условиях сокращения доходов.
В частности, из-за пандемии коронавируса упала выручка от международного роуминга, а на фоне роста интереса к онлайн-покупкам снизились доходы от операторской розницы. Также компаниям пришлось понести дополнительные убытки из-за перемещения трафика в спальные районы и перенастройки сети.
Всего Content Review оценивает дополнительные расходы и недополученную операторами выручку в 30 млрд рублей. Также на рост затрат влияет "социальный интернет", который требует около 150 млрд рублей в год, а всего на исполнение законодательных инициатив в этом году расходы могут превысить 200 млрд рублей.
Комментарии
А после того как компенсируют затраты опять понизят?
где-то раза в три точно понизят
будут понижать в 0,7-0,8 раза ежегодно
Три года назад все операторы предлагали тарифные планы по 100-300 рублей, и всем хватало.
Сейчас берут по 350-800 рублей и в убытках.
Парадокс.
Ой, как неожиданно
а население как должно компенсировать убытки?