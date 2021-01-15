Глава Роспотребнадзора рассказала, нужен ли России новый локдаун

Меры по борьбе с коронавирусом, принятые в России, позволяют не задумываться о новом локдауне. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, россияне научились жить в условиях пандемии COVID-19.

"У нас нет локдауна, у нас все работает. У нас и весной промышленность работала на 70%, вся экономика работала на 70%. Мы в этих условиях научились жить", – цитирует РИА Новости слова Поповой во время выступления на Гайдаровском форуме.

Как ранее сообщал amic.ru, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что сейчас наступает переломный момент кризиса, связанного с коронавирусом. Дальше ситуация будет только улучшаться.