Алтайского депутата подозревают в махинациях с углем на 6 млн рублей

Руководитель СУ СКР по Алтайскому краю Андрей Хвостов подписал постановление о возбуждении уголовного дела в отношении депутата Советского райсовета, члена партии "Единая Россия", директора МУП "Тепловик" Максима Шаталова. Согласно документу, парламентарий нарушал прямой запрет законодательства и участвовал в управлении фактически принадлежавшего ему ООО "Транспортная компания "Совтранс".

Как пишет ИА "Банкфакс", Шаталов предоставлял своей компании покровительство и льготы на поставку угля. При его посредничестве с фирмой заключили более 60 договоров на общую сумму свыше 6 млн рублей. Таким образом, его подозревают в совершении преступления по ст. 289 УК РФ ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности").

Поскольку Шаталов действующий депутат, дело будут расследовать в особом порядке. В случае признания вины ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее в отношении Шаталова проводили проверку по факту возможного совершения преступлений сразу по шести статьям УК РФ. В прошлом году Бийский МСО СУ СКР по Алтайскому краю вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не обнаружив состава преступления. Однако в конце сентября 2020 года прокурор района это постановление отменил, материалы направили для проведения дополнительной проверки.