Льготные кредиты "на зарплаты" суммой 6 млрд рублей могут списать в Алтайском крае

Льготные кредиты на сумму порядка 6 млрд рублей, которые выдавались индивидуальным предпринимателям в рамках поддержки занятости, могут списать весной 2021 года. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил начальник управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Алтайского края Александр Евстигнеев.

"Здесь у нас хозяйствующие субъекты края получили порядка 3,5 тыс. кредитов на общую сумму 6 млрд рублей. Это кредиты, которые в случае выполнения важнейшего условия по сохранению занятости будет возможно списать уже в апреле текущего года", – сказал глава ведомства.

Как уточнили "Интерфаксу" в управлении, речь идет о списании как тела займа, так и начисленных процентов, а бизнес должен выполнить условия кредитования по сохранению числа нанятых сотрудников. При этом на данный момент заемщики выполняют взятые на себя обязательства и о каких-то серьезных нарушениях неизвестно.

Напомним, что воспользоваться льготными кредитами могли предприниматели из пострадавших сфер деятельности, которые включили в соответствующий список постановления правительства России.