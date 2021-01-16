Алтайский край занял 30 место в рейтинге инновационных регионов России

В рейтинге инновационных регионов России, который составляется одноименной ассоциацией, Алтайский край занял 30-ю позицию. Авторы исследования отметили высокую публикационную активность научного сообщества, инновационную активность предпринимательского сектора, а также высокую вовлеченность алтайских компаний во взаимодействие в рамках кластеров. В деятельность последних вовлечено 112 организаций, в которых работают около 15 тысяч человек.

При этом Алтайский край занимает второе место среди регионов России по удельному весу малых предприятий, которые осуществляют технологические инновации, и 15-е место – по уровню инновационной активности организаций.

Как пишет пресс-служба правительства, 15 января прошло собрание членов Ассоциации инновационных регионов России под руководством президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. В нем приняли участие губернатор Виктор Томенко, главы других регионов, зампред председателя правительства РФ Марат Хуснуллин и глава Минстроя и ЖКХ России Ирек Файзуллин.