37 мест для купания на Крещение оборудуют в Алтайском крае

37 оборудованных мест для окунания в священную воду планируют открыть в Алтайском крае на Крещение. Об этом в субботу, 16 января, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Там подчеркнули, что 19 января в Барнауле можно будет окунуться только прорубь на озере Пионерское в Борзовой Заимке. При этом площадку для празднования Крещения сделают и у Речного вокзала, но там купели не будет.

Сотрудники МЧС уже проводят подготовительные работы по обеспечению безопасности: замеряют толщину льда, а также проверяют наличие ограждений и антискользящих покрытий.

Ранее власти Барнаула объявили о решении не открывать купель на Речном вокзале, но сохранить все остальные традиционные мероприятия, включая строительство Крещенского городка, крестный ход и раздачу святой воды у храмов.