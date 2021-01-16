+6°С и метели. Жителей Алтайского края предупреждают о непогоде

Синоптики проинформировали о надвигающейся на Алтайский край непогоде. 17 января ожидаются гололедные явления, мощный ветер с метелью, мокрым снегом и потеплением в южных районах до +6°С, уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

По данным метеорологов, в регионе усилится ветер. Его скорость может достигать 20 метров в секунду.

"В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями возможно возникновение происшествий, обусловленных обрывами линий электропередачи и авариями на трансформаторных подстанциях, падением деревьев и обрушением слабозакрепленных конструкций, увеличением количества дорожно-транспортных происшествий", – предупредили в ведомстве.

При сильном ветре лучше переждать непогоду в капитальном строении. Находясь дома, нужно закрыть окна, в том числе на балконе. Парковать автомобиль лучше в гараж, а при его отсутствии – оставлять вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.

При осадках следует во время движения уменьшить скорость до 10-20 км/ч, ехать при ближнем свете фар или с "противотуманками", не допускать запотевания лобового стекла, внимательно следить за дорогой.