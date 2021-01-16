Четырех человек спасли при пожаре в многоэтажке в Бийске

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Спасатели эвакуировали четырех человек из горящего многоэтажного дома на улице Гастелло в Бийске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Информация о возгорании поступила утром в субботу, 16 января. На момент прибытия пожарных в подъезде дома было сильное задымление. Выяснилось, что очаг возгорания площадью 10 квадратных метров находился в квартире на седьмом этаже.

"На месте происшествия с использованием средств защиты органов дыхания работало одно звено газодымозащитной службы, – уточнили в ведомстве. – Были спасены четыре человека, по лестничным маршам самостоятельно эвакуировались восемь жильцов дома, в том числе двое детей".

В тушении пожара задействовали семь единиц техники и 29 человек. В течение 10 минут открытое горение ликвидировали, пожару не дали распространиться за пределы квартиры.

Погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Специалисты выясняют причину произошедшего.