Умер глава группы компаний Ротшильдов

Один из богатейших представителей династии Ротшильдов, глава семейной группы компаний Edmond de Rothschild Group Бенджамин де Ротшильд ушел из жизни. Об этом сообщает французская газета Le Parisie.

По словам супруги, глава семейства скончался в Швейцарии, предположительно, от сердечного приступа. Ему было 57 лет.

Edmond de Rothschild Group специализируется на оказании персональных банковских услуг и управлении активами. Бенджамин де Ротшильд управлял компанией после смерти отца, который скончался в 1997 году.

Стоимость активов, которыми управляет компания Ротшильдов, оценивается в 173 млрд швейцарских франков (194,6 млрд долларов).