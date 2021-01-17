Фонд президентских грантов подвел итоги первого в 2021 году конкурса. От Алтайского края в число победителей вошел 21 проект. На получение грантов претендовали 10 063 проекта. Победителями стали 2000 НКО, которые получат 4,2 млрд рублей. Самым популярным направлением на этот раз стала "охрана здоровья", на втором месте — "социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан", на третьем — "сохранение исторической памяти".

Среди наиболее крупных получателей грантов от Алтайского края — "Некоммерческий социально-реабилитационный центр для семей, воспитывающих детей с особенностями в развитии". Сумма гранта составила 2,979 млн рублей. Еще 917 тысяч добавит сам победитель конкурса — краевая общественная организация по оказанию помощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, "Белые вершины". В рамках проекта помощь получат 280 семей.

Ассоциация "Сибирский центр социальных технологий" получит 2,995 млн рублей на реализацию проекта "НКО для НКО. Офлайн и дистант". Всего на проект потребуется 4,9 млн рублей. Адаптационный центр для бывших осужденных "Рубикон 2.0" получит 2,998 млн рублей. Еще около 8 млн победитель конкурса добавит сам, чтобы полностью реализовать проект.

Самый большой грант по итогам прошедшего конкурса получит проект "Сердце Алтая" — 5,764 млн рублей. Его воплощением займется фонд помощи многодетным и малоимущим семьям, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию "Облака". Общая сумма реализации проекта — 13,374 млн рублей.



Среди наиболее оригинальных идей, предложенных победителями, можно назвать проект по раздельному сбору ТКО в Бийске; мобильный детский биатлонный комплекс "Алтай"; креативное пространство для молодежи "Творческая каморка"; инклюзивный театральный центр "ТеатрДом"; просветительскую программу образовательного туризма на Алтае: "Каллиграфия: связь времен и социальных практик развития человека" и др.

Финансирование и реализацию поддержанных проектов начнут с 1 февраля.

Три крупнейших гранта в этом конкурсе достались проектам в сфере искусства и культуры. Самый большой (199 млн рублей) выиграло гастрольно-концертное агентство "Концерты, фестивали, мастер-классы" с проектом "Юрий Башмет — молодым дарованиям России". На втором месте (62,7 млн) — фестиваль-форум "Российская креативная неделя". На третьем месте — премия "Золотая маска".