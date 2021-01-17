Буйные подростки разломали горку в одном из дворов Рубцовска

Жители Рубцовска в социальных сетях рассказали о неприятном инциденте, который произошел во дворе одного из домов.

"Вчера около 18:00 во дворе дома № 57 по проспекту Рубцовскому тремя подростками была разбита горка. На сделанные замечания никак не отреагировали. В камеру "наружки" попали, только когда уходили. Родителям должно быть стыдно за такое воспитание сыновей", – написала подписчица сообщества "Инцидент Рубцовск".

В комментариях под постом жители города поддержали женщину и осудили подростков за их поступок.

Ранее amic.ru писал о том, что двух 17-летних подростков из Барнаула обвиняют в ограблении магазина в одном из сел Калманского района.