Буйные подростки разломали горку в одном из дворов Рубцовска

Жители Рубцовска в социальных сетях рассказали о неприятном инциденте, который произошел во дворе одного из домов.
"Вчера около 18:00 во дворе дома № 57 по проспекту Рубцовскому тремя подростками была разбита горка. На сделанные замечания никак не отреагировали. В камеру "наружки" попали, только когда уходили. Родителям должно быть стыдно за такое воспитание сыновей", – написала подписчица сообщества "Инцидент Рубцовск".
В комментариях под постом жители города поддержали женщину и осудили подростков за их поступок.
Ранее amic.ru писал о том, что двух 17-летних подростков из Барнаула обвиняют в ограблении магазина в одном из сел Калманского района.
Комментарии
Родителям должно быть стыдно за такое воспитание сыновей
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Такие получаются, когда родителям пофиг на детей. Растут как сорняки, вырастают сорняками в обществе.
А чем ещё в Рубцовске подросткам заниматься?
17.01.2021 14:57
- гость -
А чем ещё в Рубцовске подросткам заниматься?
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Не знает, чем заняться - отправить на общественные работы.