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Новости

Эксперт рассказал, кому из россиян будут платить пенсию 30 тысяч рублей

, ИА "Амител"
Для большинства такая возможность недоступна
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Глава Центра аналитики "Сафмар" Евгений Биезбардис рассказал о том, что россиянам, которые до 2019 года получали пенсию в размере 25 тысяч рублей, в 2021 году будут выплачивать больше 30 тысяч. 

По словам эксперта, в январе страховые пенсии по старости проиндексировали на 6,3%, однако, по его словам, людей, которые получали пенсию в размере 25 тысяч рублей и больше, в России было крайне мало.

"На возможность получения страховых пенсий на таком высоком уровне влияет целый ряд факторов, недоступных для большинства россиян", – цитирует специалиста агентство "Прайм".

Он отметил, что средний размер пенсии для неработающих россиян – 17,5 тысячи рублей. 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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