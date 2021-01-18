Два человека погибли в результате аварии на трассе Барнаул – Новосибирск

Смертельное ДТП произошло на трассе Барнаул – Новосибирск в районе Искитима 17 января. О случившемся рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области.
"18-летний водитель, управляя автомобилем Honda Civic, двигался со стороны р.п. Дорогино в сторону Новосибирска и в пути следования на 82-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт" по неустановленной пока причине допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Mercedes-Benz под управлением 44-летнего мужчины", – говорится в сообщении ведомства.
В результате аварии 18-ти и 36-летний пассажиры легкового автомобиля скончались. Водителя с травмами доставили в больницу.
Комментарии
"18-летний водитель... по неустановленной пока причине"
Написано же - "18-летний". Какие еще могут быть причины?
У него еще молоко на губах не обсохло. а он уже за руль.
И дело тут не в опыте, который все водители так или иначе получают с нуля, а в том, что в этом возрасте еще головой думать не умеют.
"Как дела? Как дела?
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Делать деньги, б*, вот так"
18.01.2021 07:20
- гость -
Если человек не умеет думать головой в 18 лет, то и став старше, он не будет думать. Такие люди приучены, что за них думают другие и все им обязаны!
18.01.2021 07:20
- гость -
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что за предубеждение? 18 лет - срок получения прав, а опыт вождения мог быть приобретен и раньше, на папином Запорожце в огороде, например.
Ошибки с выездом на встречку одинаково совершают водители всех возрастов, и в 50 высовываются на смерть.
Если у человека нет мозгов, то их нет ни в 18, ни в 50. Просто без мозгов сложнее дожить до 50, чем с мозгами.