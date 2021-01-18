Два человека погибли в результате аварии на трассе Барнаул – Новосибирск

Смертельное ДТП произошло на трассе Барнаул – Новосибирск в районе Искитима 17 января. О случившемся рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области.

"18-летний водитель, управляя автомобилем Honda Civic, двигался со стороны р.п. Дорогино в сторону Новосибирска и в пути следования на 82-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт" по неустановленной пока причине допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Mercedes-Benz под управлением 44-летнего мужчины", – говорится в сообщении ведомства.

В результате аварии 18-ти и 36-летний пассажиры легкового автомобиля скончались. Водителя с травмами доставили в больницу.