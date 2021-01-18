Сибиряк получил реальный срок за то, что заразил ВИЧ двух жен и их дочерей

Жителя Омска приговорили к 14 годам колонии за то, что он заразил ВИЧ двух своих жен, родную дочь и падчерицу. Об этом сообщает "Лента".
Две женщины, у которых нашли заболевание, обратились в больницу в 2019 году. Такой же диагноз поставили их дочерям восьми и девяти лет. Как оказалось, все они в разное время вступали в половую связь с подозреваемым.
Мужчина сначала жил с женой и дочерью, а затем ушел к другой женщине. Гражданская супруга через некоторое время узнала, что у нее ВИЧ, и посоветовала провериться бывшей партнерше своего сожителя. Женщина, в свою очередь, сделала анализы дочери, а позднее стало известно, что заражена и падчерица подозреваемого. Мужчина принуждал девочек к сексу.
Комментарии
и всего 14 лет???что происходит с этим государством??!!!
всего 14?
заразил четверых, извращенец и педофил
насиловал 2 детей, 8 и9 лет, заразил их, сломал жизнь, считай убил 2 детей, потому что не будет у них уже ни нормальных семей ни возможно детей, и всего 14 лет? а мужику убившего педафила 8? как так то
14 - это даже много. Я бы вообще его отпустил. В конце концов, он же против Путина и его дружков расследования не проводил. Новичком себя не травил.