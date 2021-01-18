Сибиряк получил реальный срок за то, что заразил ВИЧ двух жен и их дочерей

Жителя Омска приговорили к 14 годам колонии за то, что он заразил ВИЧ двух своих жен, родную дочь и падчерицу. Об этом сообщает "Лента".

Две женщины, у которых нашли заболевание, обратились в больницу в 2019 году. Такой же диагноз поставили их дочерям восьми и девяти лет. Как оказалось, все они в разное время вступали в половую связь с подозреваемым.

Мужчина сначала жил с женой и дочерью, а затем ушел к другой женщине. Гражданская супруга через некоторое время узнала, что у нее ВИЧ, и посоветовала провериться бывшей партнерше своего сожителя. Женщина, в свою очередь, сделала анализы дочери, а позднее стало известно, что заражена и падчерица подозреваемого. Мужчина принуждал девочек к сексу.