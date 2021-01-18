Житель Алтайского края перевел деньги на "безопасный счет" и лишился 235 тысяч рублей

Житель Бийска стал жертвой мошенников и лишился крупной суммы денег, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным полиции, на мобильный телефон горожанина пришло сообщение с информацией, что в Уфе с его кредитной карты злоумышленники пытались украсть деньги. Вскоре мужчине позвонили с незнакомого номера.

Ему доложили, что транзакция, о которой говорилось в SMS, заблокирована, но чтобы сохранить деньги, их нужно перевести на безопасный счет. Опасаясь за сбережения, бийчанин снял с карты все сбережения и в течение нескольких дней переводил их частями на счета злоумышленников.

В итоге аферисты получили 235 тысяч рублей. Полицейские завели уголовное дело по статье "Мошенничество".

Сотрудники полиции напоминают: не отвечайте на незнакомые телефонные номера, начинающиеся на +7495 или +7499.