Школу и три детских сада открыли в Барнауле в 2021 году

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

В январе в Барнауле приступили к работе четыре новых образовательных учреждения: школа и три детских сада, сообщает пресс-служба мэрии.

Детский сад № 277 и школу № 137, впервые принявших детей в 2021 году, проинспектировали зампредседателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко, глава Барнаула Вячеслав Франк и спикер Барнаульской гордумы Галина Буевич.

Чиновники положительно оценили условия, созданные для юных барнаульцев и занимающихся с ними педагогов.

"Учиться и трудиться в таких условиях комфортно и почетно; новая школа заслуживает самых высоких оценок", – констатировал Степаненко.

Франк выразил благодарность губернатору и правительству Алтайского края за помощь в решении вопросов софинансирования, благодаря чему удается вводить в эксплуатацию новые социально значимые объекты.

Напомним, детский сад № 277, построенный в квартале 2006а, назвали "Арбуз-карапуз". Он вмещает 275 детей, в том числе 80 – в ясельных группах. Школа № 137 в квартале 2023 рассчитана на 550 учащихся. Она оборудована бассейном.