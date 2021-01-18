"Динамо-Алтай" и "Красноярские Рыси" поделили очки в первых двух встречах

Хоккеисты клуба "Динамо-Алтай" дома обменялись победами с "Красноярскими Рысями". Очередные матчи первенства ВХЛ состоялись 16 и 17 января на льду "Титов-Арены".

Сначала барнаульцы в упорной борьбе одержали волевую победу со счетом 4:3, а накануне, 17 января, также в напряженном поединке команда Александра Усачева уступила с результатом 2:3.

"Динамо-Алтай" по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице. 19 и 20 января барнаульцы и красноярцы еще дважды сразятся на домашнем льду алтайской команды.