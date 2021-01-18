Соцсети: водитель барнаульской маршрутки не пустил в салон пассажирку и уехал с ее дочерью

Жительница Барнаула рассказала о "страшной ситуации", которая произошла с ней и ее восьмилетней дочерью в маршрутке № 6. Ее слова приводит сообщество Barnaul 22 в соцсети "ВКонтакте".
По словам горожанки, инцидент произошел днем 16 января на остановке "Стоматологическая поликлиника" на улице Антона Петрова. Возвращаясь от зубного, женщина и ее дочь начали заходить в салон маршрутки, но водитель внезапно закрыл двери перед лицом матери, когда ребенок был уже внутри.
"Заходило человек шесть, я была последняя, ребенок мой успел подняться на одну ступень, и дверь закрылась. Поехала [маршрутка, – прим. ред.]. Я побежала следом, махала, кричала, реакции никакой. Добежала почти до половины малаховского перекрестка. Следом ехала маршрутка № 60, я остановила и поехала. Ребенок вышел из автобуса № 6 на следующей остановке "Огни", где я ее забрала. Дочь была после зубного, полный рот крови и ваты, все онемевшее, к тому же очень скромная. Без денег и телефона. Не смогла сказать ничего. Стояла и плакала, в шоковом состоянии. Меня тоже трясло", – посетовала горожанка.
Женщина также рассказала, что водитель вдобавок накричал на ее дочь за то, что та не оплатила проезд. Сейчас она пытается привлечь его к ответственности и уже обзвонила шесть диспетчерских, но "конца-края нет, все отсылают".
Комментарии
водятлы в маршрутках отличаются человеконенавистничеством и любят нагадить слабым.
что ни день то сказка про ОТ
Как это жестоко!
пусть сначала перестанут вести себя как скотовозы, потом требуют повысить проезд
Похищение козлу вмените.
Убогий маршрут с не менее убогими автобусами и водителями. Кстати,Барнаул не попал в программу обновления транспорта,в том числе,что не весь транспорт обеспечен валидаторами.
Долго ещё будем передвигаться за "чёрный нал"?
Обязательно подать заявление в полицию ! Таких недочеловеков нужно наказывать и не только рублём .
билеты не выдают по прежнему
18.01.2021 16:31
- гость -
Это не общественный транспорт, это то когда общественный транспорт сдох.
Контингент там порой встречается весьма специфичный. Есть и нормальные водители, но очень мало. Увы.
С чего писатель решил что она горожанка и почему у ребенка полный рот крови ???
следующая новость будет - криворукий дантист не пустил маму в кабинет и выбил её дочери несколько зубов
18.01.2021 17:14
- гость
Рулевой маршрутки № 6 ?
18.01.2021 17:03
- гость -
С чего писатель решил что она горожанка и почему у ребенка полный рот крови ???
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Ваш вариант?
А вообще гoблинoв среди водителей автобусов и среди кондукторов полно. В Барнауле работать туда соглашается в основном неадекватный сбpод. Много раз приходилось сталкиваться с наглостью и хамством этого народа как в студенчестве, так и когда на работу ездили. На своей машине куда спокойнее.
на выходных ехал на газельке, там водятел, с кем то по телефону Навального защищал. столько матов я давно не слышал.
18.01.2021 17:26
- гость -
Плату за проезд поднимут и они (водители) исправятся.
путинская стабильность
18.01.2021 17:55
гость
Постсоветское оскотинивание.