Соцсети: водитель барнаульской маршрутки не пустил в салон пассажирку и уехал с ее дочерью

Жительница Барнаула рассказала о "страшной ситуации", которая произошла с ней и ее восьмилетней дочерью в маршрутке № 6. Ее слова приводит сообщество Barnaul 22 в соцсети "ВКонтакте".

По словам горожанки, инцидент произошел днем 16 января на остановке "Стоматологическая поликлиника" на улице Антона Петрова. Возвращаясь от зубного, женщина и ее дочь начали заходить в салон маршрутки, но водитель внезапно закрыл двери перед лицом матери, когда ребенок был уже внутри.

"Заходило человек шесть, я была последняя, ребенок мой успел подняться на одну ступень, и дверь закрылась. Поехала [маршрутка, – прим. ред.]. Я побежала следом, махала, кричала, реакции никакой. Добежала почти до половины малаховского перекрестка. Следом ехала маршрутка № 60, я остановила и поехала. Ребенок вышел из автобуса № 6 на следующей остановке "Огни", где я ее забрала. Дочь была после зубного, полный рот крови и ваты, все онемевшее, к тому же очень скромная. Без денег и телефона. Не смогла сказать ничего. Стояла и плакала, в шоковом состоянии. Меня тоже трясло", – посетовала горожанка.

Женщина также рассказала, что водитель вдобавок накричал на ее дочь за то, что та не оплатила проезд. Сейчас она пытается привлечь его к ответственности и уже обзвонила шесть диспетчерских, но "конца-края нет, все отсылают".