В России за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом выросло на 23 586 – до 3 568 209 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся по-прежнему отмечается в Москве (+3679 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+3287) и Московской области (+1381). Алтайский край (+195), по данным на 18 января, занимает 35-ю строчку рейтинга.

Скончался за последние сутки 481 пациент с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 65 566 летальных случаев.

Выздоровел за весь период 2 960 431 человек. За последние 24 часа из больниц выписали 23 440 переболевших.