В Алтайский край возвращаются 40-градусные морозы

Наступившая неделя в Алтайском крае будет очень нестабильна. Комфортную зимнюю погоду сменит оттепель, а к концу крещенской недели в регион придут морозы.

По словам Людмилы Сырых, в четверг, 21 января, Алтайский край будет находиться под влиянием западного антициклона, который принесет в регион снегопады и усиление ветра до 15 метров в секунду. В некоторых районах края ожидаются метели.

Температура воздуха в ночь на 21 января будет колебаться в пределах от -12 до -19 градусов. В южных районах будет еще теплее: от -5 до -10°С.

Днем в среду, по прогнозу синоптиков, столбики термометров поднимутся до -4...-9 градусов. В предгорьях по югу края даже возможны плюсовые температуры.

В пятницу, 22 января, в регион придут снегопады, местами будет идти мокрый снег. Температура ночью составит от -12 до -19°С. Днем – от -4 до -9 градусов.

К выходным температура воздуха понизится.

Так, в воскресенье, 24 января, температура воздуха в течение дня будет понижаться от -19 до -25°С, местами до -30 градусов. В понедельник-вторник, 25-26 января, Алтайский край будет находиться под влиянием арктического антициклона, который принесет в регион морозную погоду. Ночью столбики термометров будут показывать до -32...-40 градусов. Температура воздуха днем составит -26...-32 градуса. Но это ненадолго, буквально на пару суток, сообщила Людмила Сырых. Дальше синоптики вновь прогнозируют потепление.