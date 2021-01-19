Волки вышли на улицы Белокурихи

В Белокурихе волки вышли на улицы города. Администрация решает вопрос об отстреле животных.
Власти отмечают, что от местных жителей поступают многочисленные сигналы о том, что волки подходят к жилым домам. С этой проблемой решили обратиться в Минприроды. В ведомстве отметили увеличение численности волков на территории Смоленского и Алтайского районов, охотничьего угодья Кытмановского района, природного парка "Предгорье Алтая".
В данный момент формируется бригада охотников. Мера принимается для устранения угрозы для жизни человека, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, предотвращения нанесения ущерба народному хозяйству, подчеркнули в Минприроды.
Комментарии
Формируют убийц . Вам бы только отстрелять. Один волк голодный забрел, так теперь панику подняли. Господи, вам бы только всех животных убить. Руки чешутся. Охота - пережиток прошлого. 21 век на дворе. Вы не забыли?
- Бабушка, бабушка, а зачем тебе такие большие глаза?
-Чтобы тебя лучше видеть!
- Бабушка, а зачем тебе такие большие уши?
- Чтобы тебя лучше слышать!
- Бабушка, а почему у тебя такой большой серый хвост?
- Это не хвост, сказал волк и покраснел.
19.01.2021 12:20
Читатель
лови зоошизу
19.01.2021 12:20
Читатель
А если твоего бобика загрызет, который в будке сидит? А если он бешеный? Легко делать выводы, когда проблема далеко.
Не только жители, но и отдыхающие, приезжающие в Белокуриху, не хотят даже гипотетической встречи с хищником.
Люди считают себя венцом природы - царем, при этом её нещадно уничтожают. Это все от очень низкой культуры мышления и поведения. Не зря планета так часто возвращает человеку все в виде цунами, землетрясений и пр.
Ну, тут как обычно результат отсутствия внятных упреждающих действий как местных властей так и на самом высоком уровне. Если в немецких или английских парках бегают белки и зайцы, то у нас даже в лесах кроме мусора уже ничего встретить нельзя.
Сначала повырубали вокруг Белокурихи леса , затем удивились : откуда волки в черте города .Лишили животных территории жизни , теперь убивать их за это вознамерились , подлецы .
всем зоошизикам советую видосы посмотреть, как волки собак рвут в населённых пунктах, как на детей нападают, может тогда со своим скулением заткнётесь...