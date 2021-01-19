Волки вышли на улицы Белокурихи

В Белокурихе волки вышли на улицы города. Администрация решает вопрос об отстреле животных.

Власти отмечают, что от местных жителей поступают многочисленные сигналы о том, что волки подходят к жилым домам. С этой проблемой решили обратиться в Минприроды. В ведомстве отметили увеличение численности волков на территории Смоленского и Алтайского районов, охотничьего угодья Кытмановского района, природного парка "Предгорье Алтая".

В данный момент формируется бригада охотников. Мера принимается для устранения угрозы для жизни человека, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, предотвращения нанесения ущерба народному хозяйству, подчеркнули в Минприроды.