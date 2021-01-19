Мост через Барнаулку реконструируют за 88 млн рублей

1 февраля 2021 года в Барнауле начнется реконструкция моста по улице Челюскинцев. Завершить работы планируют в ноябре, пишет пресс-служба мэрии. На время ремонта движение автомобилей будет закрыто по всей ширине проезжей части.

На реконструкцию моста выделили 87,8 млн рублей. Выполнять работы будет Барнаульское ДСУ №4.

Движение автобусного маршрута № 65 будет организовано по следующей схеме:

– в прямом направлении (ул. Солнечная Поляна – мкрн Восточный): ул. Загородная – ул. Челюскинцев – ул. Гоголя – пр. Красноармейский, разворот на ул. Ползунова, далее по маршруту;

– в обратном направлении (мкрн Восточный – ул. Солнечная Поляна): пр. Красноармейский – ул. Позунова – пер. Радищева – ул. Гоголя – ул. Челюскинцев – ул. Загородная, далее по маршруту.