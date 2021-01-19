Мост через Барнаулку реконструируют за 88 млн рублей

1 февраля 2021 года в Барнауле начнется реконструкция моста по улице Челюскинцев. Завершить работы планируют в ноябре, пишет пресс-служба мэрии. На время ремонта движение автомобилей будет закрыто по всей ширине проезжей части.
На реконструкцию моста выделили 87,8 млн рублей. Выполнять работы будет Барнаульское ДСУ №4.
Движение автобусного маршрута № 65 будет организовано по следующей схеме:
– в прямом направлении (ул. Солнечная Поляна – мкрн Восточный): ул. Загородная – ул. Челюскинцев – ул. Гоголя – пр. Красноармейский, разворот на ул. Ползунова, далее по маршруту;
– в обратном направлении (мкрн Восточный – ул. Солнечная Поляна): пр. Красноармейский – ул. Позунова – пер. Радищева – ул. Гоголя – ул. Челюскинцев – ул. Загородная, далее по маршруту.
Комментарии
Звиздец , 10 месяцев будут ремонтировать . Это очередной коллапс в городе .
А можно камеру онлайн установить , чтобы народ видел , как работяги будут трудится "непокладая " рук , что бы город побыстрее от пробок избавить ?
Они же там собирались новую дорогу вывести на улицу Челюскинцев, которая будет брать начало от улицы Попова. В случае строительства новой дороги, которая будет выходить на Челюскинцев через Загородную, нагрузка на Челюскинцев, которая итак перегружена, вырастет в разы. Интересно, они расширение моста предусмотрели? Я просто ржу!
Хватит ныть.
А сначала старый мост открыть, не? То есть, на новый мост фактически три выезда и один из них перекрывают.... интересно хоть какое-то логическое мышление у людей есть? Ленина и Красоноармейский просто будут колом стоять, из города в сторону Алтайки пробки будут по пятницам просто шикарные))
А комменты то чистют))))))
19.01.2021 14:53
гость
Вы бредите.
Надо еще одновременно на Ленина закрыть мост через жд-пути на реконструкцию на 1.5 года и за 1.5 миллиарда, как планировали
такими темпами можно город закрыть на реконструкцию))
19.01.2021 14:50
Игорь
+100500,
Только планирщики мост на Ленина через жд пути перекроют и тогда всё....
Мост на Ленина пусть хотя на 10 лет закрывают. Мост на Ленинском уже давным-давно пора расширить