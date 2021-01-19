Алтайкрайстат рассказал, на сколько в регионе в 2020 году подорожали продукты

Стоимость продовольственных продуктов в Алтайском крае выросла на 7,5% в 2020 году, на непродовольственные товары – на 5,1%, а услуги стали дороже на 2,6%, сообщает Алтайкрайстат.

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте ведомства, минимальный продуктовый набор в регионе на конец декабря 2020 года стоил 4,1 тыс. рублей в расчете на одного человека на месяц. Всего за год минимальная потребительская корзина подорожала на 11%, а за последний месяц ее цена увеличилась на 2,6%.

В мае 2020 года за минимальный набор продуктов необходимо было отдать чуть более 4 тысяч рублей, а в феврале 2020 – 3,8 тыс. рублей.

Напомним, что ранее Росстат назвал сахар-песок наиболее подорожавшим за 2020 год продуктом питания. По данным органа статистики, его стоимость за 12 месяцев прибавила почти 65%.