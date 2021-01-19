Настя Каменских в короткой юбке станцевала для подписчиков

Украинская певица Настя Каменских на своей странице в Instagram опубликовала видео, на котором она в очень короткой юбке танцует для подписчиков. Пользователям она предложила этот танец как вариант для поддержания тела в форме.

"Настал этот день, когда новогодние праздники закончились и пора возвращаться в активный режим. Начинаем с необычной тренировки", – написала артистка под постом.

В комментариях подписчики оценили предложенный вариант тренировки и не забыли отметить, что Настя держит себя в отличной форме.

Ранее Каменских поделилась с пользователями пляжной фотографией в ярком бикини.