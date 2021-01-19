На Алтае двухлетняя девочка умерла из-за того, что ее мать решила не вызывать скорую

Двухлетняя девочка опрокинула на себя таз с горячей водой и погибла в Тальменском районе. По данным следствия, мать ребенка вызвала скорую только на следующее утро после инцидента, а прибывшие медики констатировали смерть пострадавшей.

Как пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, инцидент произошел вечером 18 января. Вследствие опрокидывания таза девочка получила термические ожоги около 50% кожи.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия. По данным ведомства, мать одна воспитывает четырех детей, а семья не состоит на учете как неблагополучная. Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").