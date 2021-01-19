В Роспотребнадзоре заявили о 100% эффективности новосибирской вакцины от COVID-19

Иммунологическая эффективность вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона", которую разработали в новосибирском научном центре "Вектор", по результатам первой и второй фаз испытаний составила 100%. При этом наличие антител к коронавирусу не является противопоказанием для прививки.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора, препарат вводится в два приема с интервалом не менее 14-21 день, однако в случае, если человек уже переболел коронавирусом, то привиться можно и одним компонентом.

"Но введение одной дозы вакцины "ЭпиВакКорона" не будет давать оптимальный по силе и продолжительности иммунный ответ", – уточнили в Роспотребнадзоре, добавив, что этот вопрос требует дополнительных исследований.