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Начало года – лучшее время. Почему стоит задуматься о покупке жилья зимой 2021 года

, ИА "Амител"
Чем хороши новостройки Москвы и Санкт-Петербурга
Фото: lsr.ru

Фото: lsr.ru

Январь – "мертвый" месяц в плане продаж. После очень затратного декабря поток покупателей падает в магазинах одежды, в рекламной сфере, да и многих других отраслях. Снижается спрос и на жилье. Кто хотел купить – уже сделал это во второй половине прошлого года. Кто только думает – еще ждет, как изменится рынок и процентные ставки по ипотеке. А потому начало года – отличное время для покупки квартиры. Особенно если вы хотите приобрести собственность в Москве или Санкт-Петербурге.

"Если вы планируете покупать квартиру, то самый оптимальный период именно сейчас. В первом квартале 2021 года на рынке будет происходить замедление роста цен из-за насыщения спроса", – пояснил amic.ru директор отдела продаж ООО ОП "Барнаулкапстрой" Иван Бардаков.

Иными словами, покупатели и продавцы старались завершить все сделки до Нового года. За последние полгода, когда россиянам стали давать льготную ипотеку, раскупили самые хорошие квартиры. Это касается и вторичного рынка, и новостроек. Именно поэтому сейчас на рынке Барнаула некоторое затишье и практически нет недвижимости, в которую можно было бы инвестировать сбережения. При этом в Москве и Питере ситуация складывает по-другому.

Эксперт также отмечает, что спрос на недвижимость будет расти благодаря госпрограмме субсидирования банков, которая позволила снизить ставку до 6%.

Однако надо понимать, что чем ближе к середине года, тем выше будут и цены, и спрос. Сейчас банки предлагают ипотечный кредит от 4% по разным программам. Но что будет дальше – зависит от решения Центробанка по ключевой ставке. И решения властей по продлению льготной ипотеки.

"Так что именно сейчас самое время пойти на сделку. Следующее такое окно, возможно, будет в мае. Но к концу года мы прогнозируем однозначный рост цен", – подчеркнул Иван Бардаков.

Но если барнаульский рынок пока немного "спит", в Москве и Санкт-Петербурге сейчас есть много хороших предложений по новостройкам. За тот же процент можно взять отличный вариант (кстати, не всегда дорогой) в одной из российских столиц. Для тех, кто хочет выгодно вложить деньги (жилье в Москве не будет дешеветь).

Например, одна из самых популярных новостроек в главном городе страны – ЖК "Зиларт" (проектная декларация на сайте нашдом.рф). Этот комплекс входит в топ-5 по России. Застройщик ООО "ЛСР.Недвижимость-СЗ" возводит не просто комфортные для жизни дома с игровыми и спортивными площадками, а целый район с детсадами, школой, торговым центром и даже парком. Этот же застройщик сейчас создает еще один комплекс – "Лучи" (проектная декларация на сайте нашдом.рф). Жилье комфорт-класса рядом с большими зелеными зонами – хороший вариант для уютного гнездышка по-московски. Больше вариантов жилья в Москве можно найти на сайте.

Что же касается Питера, то тут специалисты рекомендуют обратить внимание на комплексы "Морская набережная. Seaview" (проектная декларация на сайте нашдом.рф). Дома стоят всего в 100 метрах от берега Финского залива. Представляете, какой вид открывается из окна. А окна квартир в "Заповедном парке" выходят на большой лесопарк, также хорошими вариантами будут ЖК "Цивилизация", "Три Ветра", Neopark, "Звездный дуэт", Riviere Noire, "Цветной город" квартал 19, "Ручьи", "Новая охота", "Шуваловский", "Цивилизация" (проектная декларация всех домов на сайте нашдом.рф). Подробнее о квартирах в Санкт-Петербурге можно посмотреть на сайте

Кстати, квартиры во всех указанных жилых комплексах можно купить, не выезжая за пределы Барнаула. С этими застройщиками напрямую работают специалисты отдела продаж ООО ОП "Барнаулкапстрой". Они помогут найти квартиру вашей мечты и оформят на нее все документы. За чистоту сделки можно не переживать.

ООО ОП "Барнаулкапстрой"
Офис продаж: г. Барнаул, ул. Папанинцев, 114
Телефон (3852) 252-337
WhatsApp: 8-963-504-71-60
Сайт

Застройщики: ООО "ЛСР.Недвижимость-СЗ", АО "Строительная корпорация "Возрождение Санкт-Петербурга".

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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