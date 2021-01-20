Специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, как избавиться от назойливых звонков с незнакомых номеров и тем самым оказаться в "черном списке" мошенников. Его слова приводит ИА "Прайм".

Как оказалось, самым простым решением проблемы будет попросту не брать трубку. Однако такой способ опасен тем, что можно пропустить и потенциально важный звонок, поэтому стоит быть осторожнее. Помимо этого, можно установить на смартфон определитель номера, который подскажет, что звонят злоумышленники.

При этом чтобы мошенники сами внесли потенциальную жертву в "черный список" и больше никогда не звонили, нужно во время разговора с ними показывать осведомленность в том, что на другом конце находится преступник. Вероятно, что аферисты потеряют к вам интерес и со временем перестанут названивать.

Однако нужно учитывать, что мошенники профессионально умеют "забалтывать" жертву, и многие соглашаются на их предложения. Поэтому в случае звонка о подозрительном переводе и других сомнительных банковских операциях не нужно углубляться в беседу. Лучше позвонить в банк и убедиться, что все в порядке.