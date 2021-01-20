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Новости

Эксперт рассказал, как попасть в "черный список" мошенников

, ИА "Амител"
Проще всего – не брать трубку, но есть и другие работающие методы
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, как избавиться от назойливых звонков с незнакомых номеров и тем самым оказаться в "черном списке" мошенников. Его слова приводит ИА "Прайм".

Как оказалось, самым простым решением проблемы будет попросту не брать трубку. Однако такой способ опасен тем, что можно пропустить и потенциально важный звонок, поэтому стоит быть осторожнее. Помимо этого, можно установить на смартфон определитель номера, который подскажет, что звонят злоумышленники.

При этом чтобы мошенники сами внесли потенциальную жертву в "черный список" и больше никогда не звонили, нужно во время разговора с ними показывать осведомленность в том, что на другом конце находится преступник. Вероятно, что аферисты потеряют к вам интерес и со временем перестанут названивать.

Однако нужно учитывать, что мошенники профессионально умеют "забалтывать" жертву, и многие соглашаются на их предложения. Поэтому в случае звонка о подозрительном переводе и других сомнительных банковских операциях не нужно углубляться в беседу. Лучше позвонить в банк и убедиться, что все в порядке.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

20.01.2021 12:35
- гость -

ерунда, не может быть черного списка мошенников. они на звонки не тратят ни копейки. допускаю, что есть белый список, куда они вносят доверчивых людей, кого уже обманули

20.01.2021 12:38
- гость -

Головой надо думать, а не прочими органами туловища

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