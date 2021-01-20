Специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, как избавиться от назойливых звонков с незнакомых номеров и тем самым оказаться в "черном списке" мошенников. Его слова приводит ИА "Прайм".
Как оказалось, самым простым решением проблемы будет попросту не брать трубку. Однако такой способ опасен тем, что можно пропустить и потенциально важный звонок, поэтому стоит быть осторожнее. Помимо этого, можно установить на смартфон определитель номера, который подскажет, что звонят злоумышленники.
При этом чтобы мошенники сами внесли потенциальную жертву в "черный список" и больше никогда не звонили, нужно во время разговора с ними показывать осведомленность в том, что на другом конце находится преступник. Вероятно, что аферисты потеряют к вам интерес и со временем перестанут названивать.
Однако нужно учитывать, что мошенники профессионально умеют "забалтывать" жертву, и многие соглашаются на их предложения. Поэтому в случае звонка о подозрительном переводе и других сомнительных банковских операциях не нужно углубляться в беседу. Лучше позвонить в банк и убедиться, что все в порядке.
Комментарии
ерунда, не может быть черного списка мошенников. они на звонки не тратят ни копейки. допускаю, что есть белый список, куда они вносят доверчивых людей, кого уже обманули
Головой надо думать, а не прочими органами туловища