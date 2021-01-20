"Новапорт" планирует получить контроль над аэропортом Барнаула в 2021 году

Холдинг "Новапорт" рассчитывает получить контрольный пакет акций над компанией аэропорта Барнаула АО "Авиапредприятие "Алтай". Переговоры между властями региона и компаний ведутся уже несколько лет. Однако из-за пандемии вопрос затормозился. "Новапорт" после получения контроля над воздушными воротами Алтайского края планирует направить около 3 миллиардов рублей на модернизацию инфраструктуры. Так, за три года будет построен новый терминал площадью 8 тысяч квадратных метров. Об этом во время пресс-конференции рассказал заместитель генерального директора "Новапорта", генеральный директор аэропорта Толмачево (Новосибирск) Евгений Янкилевич.

"Аэропорт Барнаула – очень важен для нашего предприятия. Нам очень важно его развитие. Нужно инвестировать деньги в новый терминальный комплекс за 2,8 миллиарда рублей. Но это сделать можно только когда мы будем управлять аэропортом. Речь идет о дополнительной эмиссии акций. Сейчас идет переоценка акций. В результате строительства терминала стоимость пакета Алтайского края вырастет троекратно. 2021 год будет переломным, и мы сможем инвестировать средства в строительство", – отметил Евгений Янкилевич.

Также представитель "Новапорта" объяснил претензии транспортной прокуратуры вокруг возможной сделки. По словам замдиректора компании, все замечания учтены и никак не отразятся на покупке акций барнаульского аэропорта.

Напомним, что еще в 2019 году губернатор Виктор Томенко сообщил, что власти региона планируют передать управление АО "Авиапредприятием "Алтай" компании "Новапорт".

На сегодняшний день владельцами акций организации являются правительство Алтайского края и компания "Новапорт". Региону принадлежит 52%, а холдингу – 48%. Планируется провести эмиссию – выпустить дополнительные акции, которые примерно за 600 миллионов рублей купит холдинг. При этом власти оставят себе блокирующий пакет: 25% плюс одну акцию. Если "Новапорт" не выполнит свои обязательства по реконструкции аэропорта и увеличению пассажиропотока, их акции край выкупит обратно, но уже за 300 тысяч рублей. Однако перед тем как холдинг станет обладателем контрольного пакета, он обязан по инвестиционному соглашению построить новый терминал для внутренних рейсов. Сумма инвестиций составит несколько миллиардов рублей.

Строительство нового терминала может завершиться в 2023-2024 годах. Сейчас уже идет разработка проектно-сметной документации. Отметим, что "Новапорт" также владеет несколькими десятками аэропортов страны, в том числе и в Новосибирске и Кемерове.