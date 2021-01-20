Врачи Национальной службы здравоохранения Великобритании перечислили 12 правил, которые позволят быстрее сбросить вес. При этом придерживаться какой-либо диеты вовсе необязательно, пишет РИА Новости со ссылкой на издание The Sun.

В первую очередь медики рекомендуют в течение дня выполнять обычные физические упражнения. Например, приседать во время чистки зубов или отжиматься от стены, пока идет реклама по телевизору.

Второе правило – ограничить употребление алкоголя, а третье – отказаться от кофе после полудня. Следующее правило тоже касается напитков: нужно заменить соки, сквоши и прочие сладкие жидкости на воду, чай и молоко.

Кроме того, врачи рекомендуют каждое утро начинать с 10-минутной прогулки. Есть при этом лучше всего во время основных приемов пищи: это поможет избежать перекусов.

К тому же стоит заменить сладкое на 70-процентный темный шоколад, а также каждую неделю есть новые овощи. При этом чтобы не прикупить лишнего, в магазин лучше ходить со списком покупок.

Необходимо и регулярно выходить на прогулки – двух раз в неделю будет достаточно. А еще стоит найти другие способы получать удовольствие, кроме еды: например, это могут быть головоломки, прослушивание подкастов или общение с друзьями.

Запрещать себе есть при этом определенную еду точно не стоит. Если очень хочется что-то съесть – не нужно отказываться, но лучше делать это не торопясь.