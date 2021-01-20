Врачи Национальной службы здравоохранения Великобритании перечислили 12 правил, которые позволят быстрее сбросить вес. При этом придерживаться какой-либо диеты вовсе необязательно, пишет РИА Новости со ссылкой на издание The Sun.
В первую очередь медики рекомендуют в течение дня выполнять обычные физические упражнения. Например, приседать во время чистки зубов или отжиматься от стены, пока идет реклама по телевизору.
Второе правило – ограничить употребление алкоголя, а третье – отказаться от кофе после полудня. Следующее правило тоже касается напитков: нужно заменить соки, сквоши и прочие сладкие жидкости на воду, чай и молоко.
Кроме того, врачи рекомендуют каждое утро начинать с 10-минутной прогулки. Есть при этом лучше всего во время основных приемов пищи: это поможет избежать перекусов.
К тому же стоит заменить сладкое на 70-процентный темный шоколад, а также каждую неделю есть новые овощи. При этом чтобы не прикупить лишнего, в магазин лучше ходить со списком покупок.
Необходимо и регулярно выходить на прогулки – двух раз в неделю будет достаточно. А еще стоит найти другие способы получать удовольствие, кроме еды: например, это могут быть головоломки, прослушивание подкастов или общение с друзьями.
Запрещать себе есть при этом определенную еду точно не стоит. Если очень хочется что-то съесть – не нужно отказываться, но лучше делать это не торопясь.
Комментарии
ну вот, хоть фотка без костей...
Я делаю ЭТО ВСЁ - нифига не помогает.
Несите следующего ученого.
Работайте физически, снег во дворе дворнику помогайте чистить, просто так и будет вам счастье.
У меня частный дом, дача. В день по 3 часа с лопатой, если нет снегопада.
Следующий совет...
20.01.2021 14:18
- гость -
На стройку вам батенька-кирпичики потаскать. Там жиробасов у этих не бывает.
Кто возьмет на стройку старую больную женщину?