Алтайские власти передумали продавать бийский автовокзал, где хотели возвести ТРЦ

Автовокзал города Бийска, находящийся в краевой собственности, не будут продавать в ближайшие годы. Ранее появлялась информация, что на месте вокзала могут построить крупный торговый центр.

Как пояснили amic.ru в управлении по имущественным отношениям региона, объект больше не значится в перечне объектов краевой казны, которые подлежат полной приватизации в 2020-2021 годах. Единственным держателем акций ОАО "Бийский автовокзал" является правительство Алтайского края. Общая стоимость активов предприятия составляет около 57 миллионов рублей.

Ранее в СМИ появлялась информация, что тайный инвестор планирует выкупить вокзал и возвести на его месте крупный торговый центр. При этом куда могут перенести автовокзал наукограда – было неизвестно.

С 2007 года ОАО "Бийский автовокзал" работает в плюс. В первом полугодии 2020 года в качестве дивидендов организация выплатила управлению имущественных отношений Алтайского края более 2 млн руб., еще 3,8 млн составили налоговые отчисления.

Отметим, что сейчас краевые власти занимаются передачей части акций АО "Авиапредприятие "Алтай" холдингу "Новапорт". Переговоры между властями региона и компанией ведутся уже несколько лет. Вопрос может быть решен уже в 2021 году. "Новапорт" после получения контроля над воздушными воротами Алтайского края планирует направить около 3 миллиардов рублей на модернизацию инфраструктуры. Так, за три года будет построен новый терминал площадью 8 тысяч квадратных метров.