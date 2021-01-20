Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов рассказал о готовящемся слиянии с партиями "За правду" и "Патриоты России". Об этом сообщает РИА Новости.

Миронов уточнил, что в связи с этим изменится и название объединенной партии: "Справедливая Россия – за правду".

По его словам, объединению предшествовали длительные переговоры. Политик выразил уверенность, что партия сохранит лидерство.

Миронов публично призвал к слиянию и другие оппозиционные партии, отдельно выделив КПРФ и ЛДПР.

Напомним, "Справедливая Россия" была образована в 2006 году. По итогам последних выборов партию в Госдуме представляют 23 депутата из 450. "За правду" (2019 года образования) и "Патриоты России" (2005) в Государственной думе не представлены.