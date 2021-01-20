Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов рассказал о готовящемся слиянии с партиями "За правду" и "Патриоты России". Об этом сообщает РИА Новости.
Миронов уточнил, что в связи с этим изменится и название объединенной партии: "Справедливая Россия – за правду".
По его словам, объединению предшествовали длительные переговоры. Политик выразил уверенность, что партия сохранит лидерство.
Миронов публично призвал к слиянию и другие оппозиционные партии, отдельно выделив КПРФ и ЛДПР.
Напомним, "Справедливая Россия" была образована в 2006 году. По итогам последних выборов партию в Госдуме представляют 23 депутата из 450. "За правду" (2019 года образования) и "Патриоты России" (2005) в Государственной думе не представлены.
Комментарии
Название нужно короткое и ёмкое , а не это .
во сколько выльется данное действо?