Величину прожиточного минимума установили в Алтайском крае за третий квартал 2020-го

В Алтайском крае установили величину прожиточного минимума за третий квартал 2020 года – это в среднем 10 493 рубля, сообщает региональное управление по труду и занятости населения.

Как отмечается, для трудоспособных граждан в Алтайском крае прожиточный минимум составил 11 202 рубля, для пенсионеров – 8968 рублей и 10 628 рублей – для детей. Там также отметили, что прожиточный минимум в третьем квартале прошлого года вырос на 0,3% по сравнению со вторым.

Добавим, что 19 января в Москве установили величину прожиточного минимума на 2021 год. В столице на душу населения он составит 18 029 рублей, для трудоспособного населения – 20 589 рублей, для пенсионеров – 13 496 рублей, а для детей – 15 582 рубля.