МОК не собирается отменять Олимпиаду в Токио

Международный олимпийский комитет не собирается отменять летнюю Олимпиаду в Токио, которую перенесли с 2020-го на 2021 год из-за пандемии коронавируса. По словам члена МОК Ричарда Паунда, в крайнем случае соревнования проведут без зрителей.

"Вопрос в том, обязательно ли это или приятно. Приятно [провести Игры] со зрителями, но это не обязательно", – заявил Паунд в интервью агентству Kyodo.

Напомним, что Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако минувшей весной власти Японии совместно с МОК приняли решение перенести Игры из-за распространения коронавируса. Теперь соревнования должны состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года.