Задолжавший более 13 млн алтайский научный центр собрался покупать элитный внедорожник

Федеральный алтайский научный центр агробиотехнологий объявил аукцион на поставку автомобиля Toyota Land Cruiser Prado или его аналога с начальной стоимостью 4,6 млн рублей. При этом сейчас Минобрнауки РФ требует со своего подведомственного учреждения долг более чем в 13 млн рублей, который образовался из-за невыплаты части прибыли.

Как пишет ИА "Банкфакс", организация объявила о поиске поставщика авто 23 декабря 2020 года. В документе прописаны особенности именно премиального японского автомобиля – полный привод, не ранее 2020 года выпуска, бензиновый четырехцилиндровый двигатель. Кроме того, указано наличие сидений с подогревом, камеры заднего вида, полноценной системы мультимедиа и другое. Все это соответствует комплектации "Элеганс плюс", наиболее дешевой в линейке Prado.

Источник финансирования покупки – средства, полученные при осуществлении деятельности. Заявки от потенциальных участников принимаются до 21 января 2020 года, а итоги подведут 1 февраля.

При этом с сентября 2020 года учредитель научного центра – Минобрнауки РФ – пытается через арбитраж взыскать с центра 13,8 млн рублей в качестве задолженности по уплате части чистой прибыли. Заседание неоднократно откладывалось, а потому детали иска станут известны позднее.