Задолжавший более 13 млн алтайский научный центр собрался покупать элитный внедорожник

Федеральный алтайский научный центр агробиотехнологий объявил аукцион на поставку автомобиля Toyota Land Cruiser Prado или его аналога с начальной стоимостью 4,6 млн рублей. При этом сейчас Минобрнауки РФ требует со своего подведомственного учреждения долг более чем в 13 млн рублей, который образовался из-за невыплаты части прибыли.
Как пишет ИА "Банкфакс", организация объявила о поиске поставщика авто 23 декабря 2020 года. В документе прописаны особенности именно премиального японского автомобиля – полный привод, не ранее 2020 года выпуска, бензиновый четырехцилиндровый двигатель. Кроме того, указано наличие сидений с подогревом, камеры заднего вида, полноценной системы мультимедиа и другое. Все это соответствует комплектации "Элеганс плюс", наиболее дешевой в линейке Prado.
Источник финансирования покупки – средства, полученные при осуществлении деятельности. Заявки от потенциальных участников принимаются до 21 января 2020 года, а итоги подведут 1 февраля.
При этом с сентября 2020 года учредитель научного центра – Минобрнауки РФ – пытается через арбитраж взыскать с центра 13,8 млн рублей в качестве задолженности по уплате части чистой прибыли. Заседание неоднократно откладывалось, а потому детали иска станут известны позднее.
Комментарии
Гаркуша решил свою ... на элитном автомобиле теперь возить? Может быть разумнее сотрудникам зарплаты увеличить? Нищета кругом...
Да уж
НЕ зарплату поднимать , а тратить не руками заработанное - вот кто голосует за ЕДРО и поддерживает воровской режим, вот эти люди! А потом власть делает вид что поднимает МРОТ, который забывали поднимать 20 лет - спохватилсь! Забывали облагать повышенными налогами олигархов - давно пора ликвидировать разрыв между бедностью и богатством - не должно быть разрыва больше чем в 3-4 раза ! Сегодня у нас это 100 и более раз!
А вы тут главу Октябрьского с потрохами съели за то что на служебной машине катается...
совесть продали в 90-е
Пусть эти растратчики бюджета попробуют себя в бизнесе , заработают хорошо, пусть покупают что хотят!!! Тратить бюджетное надо с умом и практичностью - возить зад человека который просто вписывает себя в научные труды других, просто потому, что купил это место заплатив кому то, но это абсурд!
Вообще-то в центре много отделов, возможно других будут возить, а не Гаркушу
Кому нужны эти дармоеды, всех на хоз расчет.
и на севера
да, красиво жить российским чиновникам не запретишь
Сразу видно собрались осведомленные люди о том куда и что будут возить на автомобиле.
Если посмотреть на сайте закупок ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ размещено отделом племенной завод «Комсомольское» , у них них финансирования из федерального бюджета нет, только хоз.расчет, могут себе позволить
интересный факт. После того как вышло это "расследование", на биткойн-счёте, принадлежащем штабу Навального, обнаружился приход одного биткойна. Это по нынешнему курсу приблизительно 2,7 миллиона рублей. Трансфер более чем интересный, особенно если сопоставить, что, перед тем как пришли деньги, исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков опубликовал в Facebook сообщение, в котором призвал ввести антироссийские санкции. Сообщение в соцсети появилось в 19:29, а уже в 19:44 на биткойн-счёт штабов Навального поступили деньги.
на фото - Toyota Land Cruiser 100. причем праворукий. с таким же успехом могли и трактор МТЗ прикрепить.
21.01.2021 13:30
- гость -
интересный факт. После того как вышло это "расследование", на биткойн-счёте...
Интересный факт. после вашего фейка к вам пришло 15 рублей, что по нынешнему курсу 15 рублей. А на однокласниках вы написали что вы предатель России, и защитник ворья. А через минуту 15рублей пришли.