Рекордно низкое количество разрешений на строительство многоэтажек выдали в Алтайском крае

Барнаульские строители получили рекордно низкое количество разрешений на строительство многоэтажных жилых домов за 2020 год. Всего застройщикам удалось добиться 21 одобрения, что ниже, чем в 2019, когда выдали 25 разрешений.

Как пишет "Алтайский портал недвижимости", статистика демонстрирует кризисы и подъемы отрасли в последние годы. Максимум был отмечен в 2014-м году – тогда власти выдали 67 разрешений. Спад начался со следующего года: в 2015 – 44, в 2016 – 30, в 2017 – 27, а в 2018 – 61.

В минувшем году особенность строительства заключалась в том, что разрешения выдавались сразу на целые комплексы, которые состояли из нескольких домов. Кроме того, в прошлом году в Барнауле разрешили возведение и реконструкцию мелких магазинов, крупных торговых центров и развлекательных комплексов.