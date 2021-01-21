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Свыше 1 млрд рублей потратили на лекарства для жителей Алтайского края в 2020 году

, ИА "Амител"
Препараты получили почти 40 тысяч федеральных льготников
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В рамках программы "Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами" в Алтайском крае в 2020 году отпустили лекарства на сумму более 1 миллиарда рублей. Об этом пишет официальный сайт региона

Лекарства получили 39 900 федеральных льготников. Средняя стоимость одного рецепта превысила 1,3 тыс. рублей. На средства краевого бюджета лекарственными препаратами обеспечили более 85 тыс. региональных льготников. Паллиативную помощь получили около 12 тыс. пациентов по 51 тыс. рецептов на сумму 72 млн рублей.

"Для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией на амбулаторном этапе за счет средств регионального бюджета закуплены препараты на сумму 6,325 миллиона рублей, а за счет средств резервного фонда правительства России – на сумму 135,361 миллиона рублей", – напомнили в пресс-службе правительства. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

21.01.2021 16:01
- гость -

а сколько сами жители потратили???
мокфлоксацин 1000 рублей, цефтриаксон по 1,5к

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