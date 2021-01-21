Ворота алтайского Шерегеша: Томенко открыл новую ж/д станцию за 206 миллионов

Фото: РЖД

Губернатор Виктор Томенко в четверг, 21 января, лично открыл новую железнодорожную станцию в Тягуне, стоимостью 206 миллионов рублей. Средства были выделены РЖД. В будущем краевые власти рассматривают Тягун как аналог зимнего курорта Шерегеш. Здесь с ноября 2019 года по апрель 2020 прошли краевые и районные спортивные соревнования по лыжному спорту. Осенью традиционно проводится веломарафон, участие в котором принимают более 300 велосипедистов с различных районов Алтайского края.

Как пояснили в Минтрансе, по просьбе правительства региона в РЖД в этом году провели капитальный ремонт пассажирского здания с благоустройством прилегающей территории и размещением в нем рабочих мест. На выполнение капитального ремонта пассажирского здания на 2020 год запланирована сумма в размере 49 млн руб., 7,4 млн руб. – на 2021 год.

В залах ожидания количество мест увеличено с существующих 60 до 150 мест. Для пассажиров в железнодорожном вокзале оборудованы санитарные узлы, в том числе для маломобильных категорий граждан.

Кроме того, выполнены работы по удлинению существующей посадочной платформы вместимостью до 10 вагонов. В рамках соглашения о предоставлении субсидии бюджету Заринского района Алтайского края из краевого бюджета предусмотрено 5,3 млн рублей на ремонт улично-дорожной сети на станции Тягун Заринского района.

"В настоящее время через станцию Тягун с остановками ежедневно проследуют четыре пары пригородных электропоездов (одна до станции Тягун и два транзитных до станций Аламбай и Артышта-2) и через день пассажирский поезд № 675/676 сообщением Барнаул – Абакан. За 2020 год среднесуточное отправление пассажиров составило 113 человек", – пояснили в Минтрансе.