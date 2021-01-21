"Опасную" для переболевших COVID-19 мутацию коронавируса обнаружили в Южной Африке

Обнаруженный в Южной Африке вариант коронавируса SARS-CoV-2, известный как 501Y.v2, несет в себе "значительный риск повторного заражения" для людей с иммунитетом. Данная разновидность устойчива к нейтрализации антител, накопленных в предшествующей инфекции.

Как пишет портал Medical Xpress, линия 501Y.V2, которая содержит девять спайковых мутаций и быстро распространилась в Южной Африке во второй половине 2020 года, в значительной степени устойчива к нейтрализации антител, вызванных инфекцией с ранее циркулирующими линиями.

Таким образом, это может привести к повышенному риску повторного заражения и повлиять на использование плазмы переболевших для лечения COVID-19. Кроме того, по мнению ученых, такие изменения могут снизить эффективность вакцин, которые разработаны на основе иммунных реакций на спайковый белок вируса.