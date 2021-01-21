Более 4,5 млрд рублей выделят на сдерживание цен на хлеб и муку

Правительство выделит более 4,5 млрд рублей на сдерживание цен на хлеб и муку в России. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Правительство продолжит поддерживать предприятия пищевой промышленности. Более 4,5 млрд рублей направим регионам, чтобы не допустить повышения цен из-за роста стоимости зерновых. Рассчитываем, что эти трансферты позволят компенсировать производителям часть затрат на закупки пшеницы, а предприятия хлебопекарной промышленности сократят издержки на реализацию своей продукции", — сказал он.

По его словам, эта мера поможет пищепрому, но и сдержит цены. Минсельхоз попросили быстрее заключить соглашения с регионами, пишет ТАСС.