Владельца барнаульского бара оштрафовали за нарушение запрета на мероприятия

Владельца барнаульского бара оштрафовали за нарушение запрета проведения досуговых мероприятий. Нарушение выявила администрация Индустриального района совместно с полицией и Роспотребнадзором в ходе рейдов.

Как пишет пресс-служба районных властей, всего в 2020 году провели 926 рейдов, проверили 8853 организации и индивидуальных предпринимателей и выявили 897 нарушений. В результате управление Роспотребнадзора приостановило деятельность двух организаций, выдало 104 постановления главного санитарного врача, составило 30 актов о выявлении административных правонарушений и составило 372 протокола.

Как отмечают в администрации, рейдовые мероприятия продолжаются по еженедельному графику.