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Новости

Владельца барнаульского бара оштрафовали за нарушение запрета на мероприятия

, ИА "Амител"
Всего в 2020 году удалось выявить 896 нарушений в Индустриальном районе
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Владельца барнаульского бара оштрафовали за нарушение запрета проведения досуговых мероприятий. Нарушение выявила администрация Индустриального района совместно с полицией и Роспотребнадзором в ходе рейдов.

Как пишет пресс-служба районных властей, всего в 2020 году провели 926 рейдов, проверили 8853 организации и индивидуальных предпринимателей и выявили 897 нарушений. В результате управление Роспотребнадзора приостановило деятельность двух организаций, выдало 104 постановления главного санитарного врача, составило 30 актов о выявлении  административных правонарушений и составило 372 протокола.

Как отмечают в администрации, рейдовые мероприятия продолжаются по еженедельному графику.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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