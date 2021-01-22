Две новые особо охраняемые природные территории появятся в Алтайском крае

Еще две природные территории Алтайского края могут получить статус особо охраняемых. Речь идет о заказнике с рабочим названием "Рубцовский" и памятнике природы "Скала Сапсан".

Как пишет пресс-служба Минприроды региона, изменения уже внесены правительством края в схему развития и размещения особо охраняемых природных территорий до 2025 года.

Инициатором создания заказника стала администрация Рубцовского района. Предварительная площадь объекта составит 16 045 гектаров на территории Егорьевского и Рубцовского района, в том числе на границе с Республикой Казахстан. Там происходит естественное восстановление степных ландшафтов, которые раньше использовались в сельском хозяйстве, а местами сохранились даже нетронутые экосистемы с краснокнижными животными.

Скала Сапсан находится в Заринском районе. С предложением дать ей статус особо охраняемой выступили в общественной организации "Экологический актив". Цель придания территории особого статуса – сохранение эталонных и уникальных природных комплексов, а также мест обитания редких и исчезающих видов растений и животных.